5 bin dolarlık pantolon giyen kadın sosyal medyada tartışma yarattı

Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan bir video, 5 bin dolarlık bir pantolon alan bir kadının tepki çekmesine neden oldu. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, bu kadar yüksek bir meblağ harcaması eleştirilere neden oldu.

Bu durum, izleyiciler arasında farklı tepkilere neden oldu. Kimileri kadının harcadığı parayı kendi tercihi olarak görmekle birlikte, ekonomik sıkıntılar içinde olan insanların yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak bu tür lüks harcamaların eleştirilmesi gerektiğini savundu. Sizce, ekonomik sıkıntılar içinde olan bir dönemde 5 bin dolara pantolon almak doğru bir tercih mi olurdu?