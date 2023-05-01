5 kişinin yaralandığı kavgada silahlar böyle ateşlendi

Gaziantep'te bir sitede oturanlar arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Biri ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

5 kişinin yaralandığı kavgada silahlar böyle ateşlendi

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, site sakinleri arasında aidat ödememe nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı ve olayda Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. kurşunların hedefi olup yaralandı.

Sitede oturanlar arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Biri ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga sırasında çekilmiş görüntülerde taraflardan birinin diğer tarafa pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş etme anları ise saniye saniye yer aldı.

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