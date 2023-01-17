Zambiya Ligi'nde maçın adamına büyük ödül: 5 koli yumurta

Zambiya Ligi'nde Power Dynamos forması giyen Kennedy Musonda'ya maçın oyuncusu ödülü olarak 5 kutu yumurta hediye edildi.

Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan kullanıcılar Afrika'da bu tarz ödüllerin normal olduğunu yazdı.

Daha önce de maçın adamı seçilen bir futbolcuya tavuk hediye edildiği açıklandı.