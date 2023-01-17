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Zambiya Ligi'nde maçın adamına büyük ödül: 5 koli yumurta

Sosyal medya Zambiya Ligi'nde maçın adamı seçilen Kennedy Musonda'yı konuşuyor. Afrikalı futbolcu performansının ödülü olarak 5 kutu yumurtaya layık görüldü.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:56
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5 koli yumurta: Maçın adamına büyük ödül

Zambiya Ligi'nde maçın adamına büyük ödül: 5 koli yumurta
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Zambiya Ligi'nde Power Dynamos forması giyen Kennedy Musonda'ya maçın oyuncusu ödülü olarak 5 kutu yumurta hediye edildi. 

Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan kullanıcılar Afrika'da bu tarz ödüllerin normal olduğunu yazdı.

Daha önce de maçın adamı seçilen bir futbolcuya tavuk hediye edildiği açıklandı.

 

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