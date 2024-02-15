15'li gezen tavuk yumurtasına zammı yapıştırdılar. Türk yumurtasının değer kazanması Almancılar ile emeklileri gururlandırdı

Kaynak: Haber Merkezi
15'li gezen tavuk yumurtasına zammı yapıştırdılar. Türk yumurtasının değer kazanması Almancılar ile emeklileri gururlandırdı
Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından yumurta fiyatları her hafta üstüne koyarak zamlanmaya devam ediyor. 2 gün önce 100 TL olan 15’li gezen tavuk yumurtası bugün itibariyle raflarda 110 TL’dan satılıyor.

Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlarında etkisiyle yumurta fiyatları neredeyse ayda 1 raflardaki etiket fiyatını yükseltmeye devam ediyor.

Geçen hafta zamlanarak fiyatı 100 TL’den satılan 15’li gezen tavuk yumurtası, 2 gün önce yeniden zamlanarak 110 TL’den satılmaya başlandı.

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YUMURTA’NIN TANESİ EN AZ 6 TL’DEN BAŞLIYOR

Yumurta fiyatlarına gelen zamların ardından kutu kutu yumurta alamayan vatandaşlar, artık tane ile yumurta alır hale geldi. Bazı marketler ve küçük bakkallarda tane ile satılan yumurtaların en düşük fiyatı 6 TL’den satılıyor. Köy yumurtası olarak adlandırılan turuncu renkli yumurtaların tanesi ise en az 7.5 TL’den satılıyor.

YUMURTA ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI DUYURMUŞTU

Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, geçen ay yaptığı açıklamada, 2 ay önce yem fiyatlarının 630 lira olduğunu, Şu an ise 715 liradan alındığını bir torba yeme 85 lira zam geldiğini bu zam oranının da yumurta fiyatlarına yansıyacağını açıklamıştı.

Uzunlar yaptığı açıklamada,”Yem fabrikalarında zam oldukça mecbur üstüne konulacak. Yeme zam geldiği için yumurtaya da zam gelecek. Bunun yanında yemlerin de fiyatları değişiyor. Ucuza da var pahalısı da var. Ucuz yemi kullananın yumurtasını da daha ucuza satabilir. Tabi bunlar serbest sistem tavuk için geçerli, kafesçilik için değişiyordur” ifadelerini kullandı.

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