5 litre sızma zeytinyağı 75 TL. Yetişen alamıyor

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 67 seviyesine geldi. Ancak açıklanan rakamlara rağmen vatandaşlar markette ve pazarda bunun çok daha fazlasını hissediyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 70’in üzerine çıkarak OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım Türkiye’de gıda enflasyonunun nereden nereye geldiğini ortaya koydu. 2018 yılında yapılan bir paylaşımda 5 litrelik zeytinyağının fiyatının 75 lira olduğu görüldü.

Zeytinyağı fiyatı 2020 yılında 26 liraydı. Pandemi döneminde fiyatların artmasıyla 2021 yılında fiyatı 37 liraya yükselirken bir yıl sonra ise 81 liraya çıktı.

Pandemi döneminde ‘NAS’ adı verilen ekonomi politikalarının uygulanması ile birlikte enflasyondaki artış kontrol edilemez seviyelere geldi ve zeytinyağı fiyatı 500 liraya kadar yükseldi.