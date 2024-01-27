5 milyon liralık gasp tiyatro çıktı. İstanbul'da bankadan çıkar çıkmaz çalmışlardı

Kaynak: DHA
5 milyon liralık gasp tiyatro çıktı. İstanbul'da bankadan çıkar çıkmaz çalmışlardı
İstanbul’da bankadan içinde 5 milyon TL bulunan iki poşetle çıkan vatandaş, aracına bindikten bir süre sonra silahlı 2 şahıs tarafından gaspa uğramıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin mağdur iş insanın çalışanları olduğu ortaya çıktı.

24 Ocak tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İş insanı G.G., bir yere borcunu ödemek için yanında çalışan Fatih Ç. ve Kemal A ‘yı bankaya göndererek 5 milyon lira nakit para çekmesini istedi.

Fatih Ç. ve Kemal A. bankadan parayı aldıktan sonra iş insanı G.G.’ye götürmesi için dışarda bekleyen diğer çalışanlar Murat T. ve Murat S.'ye teslim etti.

SİLAHLA TEHDİT EDİP 5 MİLYONU ALIP KAÇTILAR

Otomobile binen Fatih.Ç ve Kemal A.’ya yaklaşan 2 kişi silah tehdidi ile para dolu poşetleri alarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde bir araçla olay yerine gelen iki kişinin, yaya bir şekilde koşarak parayla hareket etmek üzere olan otomobilin yanına doğru gidip gaspı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

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BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Polis ekipleri mağdur olarak ifadelerini aldığı Fatih Ç., Kemal A. Murat T. ve Murat T.'yi çelişkili ifadeler vermesi sebebiyle şüpheli görerek gözaltına aldı. Verdikleri İfadelerde olayın planlayıcısı olarak birbirlerini suçladıkları öğrenilen şüpheli şahısların sorgularının ardından Beyazıt P. (23) ve Turgay A.(21) adlı şahıslarda polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca, 48 mermi ve kar maskeleri ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLERİN BİRÇOK SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerden Fatih Ç.'nin daha önceden 5, Kemal A.'nın 5 , Beyazıt P.'nin 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Beyazıt P.'nin ayrıca farklı dosyalardan 15 adet aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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BİRÇOK SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Karakolda işlemleri tamamlanan şüphelilerden Fatih Ç.'nin önceki yıllarda 5, Kemal A.'nın 5 , Beyazıt P.'nin 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Beyazıt P.'nin ayrıca farklı dosyalardan 15 adet aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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