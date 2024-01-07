Arkadaşlarını darbedip gasp yapan 4 şüpheli, tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dr. Kamil Caddesi’nde 3 gün önce meydana gelen olayda, Ahmet Taha Arlı (22), yeğeni Ahmet Can Arlı (20), Vural Kılıç (21) ve Suriye uyruklu A.A.(15) tartıştığı yakın arkadaşlarının evine gidip kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheli şahıslar evde gördükleri Y.A.Ö.(16), C.A.G.(17) ve Z.S.K.(17) isimli kızı sopayla dövüp kızın bisiklet, televizyon ve telefonunu çalarak evden kaçtı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Komşuların İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı gençler 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Suriye uyruklu A.A.’yı evden çalınan televizyon ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ÇALDIKLARI BİSİKLETLE BİRLİKTE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Ahmet Taha Arlı Atakum, Vural Kılıç ve Ahmet Can Arlı ise İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından, çaldıkları bisikletle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.