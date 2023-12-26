Borç sigara vermeyen tekel bayisine silahla girip gasp etti

Kaynak: İHA
Borç sigara vermeyen tekel bayisine silahla girip gasp etti
Adana’da bir kişi tekel bayisinden borç olarak sigara istedi. İşyerinin sahibi sigarayı vermeyince silahla gasp yaptı. Silahlı şahıs 2 paket sigara alarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayine girdi. İçeri giren şüpheli, önce bir paket sigara aldı ardından parası olmadığını “borca yaz” dediği öne sürüldü. Bunun üzerine işyeri sahibi sigarayı alarak tekrardan rafa koydu.

Şüpheli belinden ruhsatsız tabancasını çekerek işyeri sahibini korkutmak istedi. Masada bulunan sigara paketinden 2 adet alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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