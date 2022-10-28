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Bu hastalıklara yakalanmak istemiyorsanız 5 saatten fazla uyuyun

8 bin kamu çalışanı üzerinde yapılan bir araştırma günde 5 saatten az uyuyanlarda ciddi hastalıkların ortaya çıktığını gösterdi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:59
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5 saatten az uyuyorsanız hastalıklara yakalanabilirsiniz

Bu hastalıklara yakalanmak istemiyorsanız 5 saatten fazla uyuyun
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Araştırma İngiltere’de yapıldı. Araştırmaya göre kişilerin uyku alışkanlıklarına ilişkin analizler gerçekleştirildi. 50 yaşında kronik hastalığı bulunmayan 8 bin kamu çalışanının 25 yıl boyunca uyku düzenleri incelendi.
Araştırma Hakemli tıp dergisi PLOS'ta yayımlandı. Günde 5 saat veya daha az uyumanın kronik hastalık riskini arttırdığı vurgulandı. Uzmanlar, katılımcılardan 4 ila 5 yılda bir ne kadar uyuduklarını bildirmelerini istedi. Araştırmanın sonuçlarına göre, günde 5 saat ya da daha az uyuyanların kronik hastalıklara yakalanma riskinin en az 7 saat uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla olduğu anlaşıldı.

5 saatten daha az uyuyanların 70 yaşına geldiklerinde ise kronik rahatsızlıklara yakalanma riski yüzde 40’a çıkıyor.

5 SAATTEN AZ UYUMAK HANGİ HASTALIKLARI BERABERİNDE GETİRİR?

Araştırma süresince görülen kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, koroner kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalıkları, depresyon, demans, akıl hastalıkları, parkinson ve artrit rahatsızlıklarının yer aldı.

GÜN İÇİNDE KAÇ SAAT UYUMALIYIZ?

ABD merkezli Ulusal Uyku Vakfı (NSF) tarafından yapılan çalışmanın bilgilerine göre yeni doğanların her gece 14-17 saat, 4-11 aylık bebeklerin 12-17 saat, 1-5 yaş arasındaki çocukların 10-14 saat ve 6-13 yaş arası çocukların 9-11 saat uyuması geriyor. Bu süre 14-17 yaş arası gençler için 8-10 saat olarak bildirilirken, 18-64 arası yetişkinlerin günde 7-9 saat, 65 ve üstü yetişkinlerin ise ortalama 7-8 saat uyuması öneriliyor.

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