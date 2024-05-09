AKP'den AKP’ye geçen belediye enkaz devraldı. 1 Milyar 165 Milyon 394 bin TL borç bırakıldı

Türkiye’de 31 Mart Yerel Seçimlerin ardından pek çok belediye el değiştirdi. Seçimlerde birinci parti CHP oldu.

Yeni başkanlar eski başkanların bıraktıkları borçları duyurmaya başladı. Denizli, Bartın ve Uşak’ta borç listesi asıldı.

Sadece büyükşehirlerdeki başkanlar değil ilçe belediye başkanları da borç listesini paylaştı.

Afyonkarahisar’da Sandıklı Belediyesi’ne seçilen AKP’li Başkan 10 yıl boyunca ilçeyi yöneten AKP’li eski başkanın 1.165.394.55,57 TL borç bıraktığını açıkladı.

Saymaz, “Afyon Sandıklı’da yeni seçilen AK Partili belediye başkanı, 10 yıl boyunca ilçeyi yöneten AK Partili eski başkanın 1.165.394.55,57 TL borç bıraktığını açıkladı.” Paylaşımını yaptı.

Öte yandan AKP’li Başkan Adnan Öztaş, borç afişiyle fotoğraf da çektirdi.

AKP'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise 25 milyar lira olarak açıklanmıştı.

Elazığ Keban Belediye Başkanı MHP’li Yücel Doğan ise AKP'den kalan borcun 20 Milyon 750 bin lira olduğunu kaydetmişti.

Yıllar sonra CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin ise 920 milyon liraya yakın borç devraldıkları ortaya çıkmıştı.