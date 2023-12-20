5 TL skandalı büyüyor. Zafer Arapkirli 5 TL'deki Atatürk resminin Fetullah Gülen ile Said Nursi karşımı olduğunu açıkladı

Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak yakın zamanda piyasaya sürülen demir 5 liranın arka yüzündeki Atatürk resmi tepki çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada büyük tepki gören paranın arka yüzünde Atatürk’ün, Atatürk'e benzemediği ifade edilirken, hain Fetullah Gülen’e benzetildiği belirtiliyor.

Gazeteci Zafer Arapkirli de sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Arapkirli 5 TL'deki Atatürk resminin Fetullah Gülen ile Said Nursi karşımı olduğunu yazdı.

Arapkirli, "İHANET KOKAN RÖLYEF!.. İkisinin karışımı bir şey yapmışlar. Hakaretin daniskasıdır! Derhal tedavülden çekilmelidir! Yapan hakkında yasal işlem başlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.



DARPHANE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Darphane, büyük tartışma yaratan Atatürk resmi ile ilgili açıklama yaptı. Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

DEMİR 5 TL'LER NE ZAMAN ÇIKTI?

Yeni demir 5 TL'ler, bir defaya mahsus 100 milyon adet basılmış, 29 Ekim 2023 Pazar günü tedavüle verilmişti.