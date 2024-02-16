Zafer Arapkirli'ye Süleyman Soylu cezası. Hakaret etmediği halde ceza verilince canlı yayında isyan etti

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikayetleri üzerine Zafer Arapkirli'ye açılan davanın ikinci duruşması dün görüldü.

Zafer Arapkirli'ye kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla 8 bin 857 lira para cezası verildi.

Zafer Arapkirli, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden gazetemizin "7 bin kişi Jandarma sınavını böyle kazanmış. FETÖ'cüler deşifre edildi" haberini alıntılayarak "ŞİMDİ NE OLACAK? İçişleri Bakanı ve emrindeki Jandarma Genel Komutanı, bunu eleştirenlerle ilgili suç duyurusunda bulunup atarlı-giderli tweeet mi atacak? Biz mi yaptık sınavı? Biz mi aldık bunları?" ifadelerini kullanmıştı.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine Zafer Arapkirli hakkında hakaret suçundan dava açılarak cezalandırılması istenmişti.

Arapkirli, 442 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezası 8 bin 857 para cezasına çevrildi.

KRT canlı yayınında Arapkirli isyan etti. Hakaret, küfür ve aşağılayıcı bir cümle kullanmadığını söyleyen Arapkirli kendisine verilen cezaya tepki gösterdi.

Arapkirli canlı yayında şunları dedi:

Asliye Ceza mahkemesinde yargılandım. Yargılamanın konusu daha önce medyada çıkmış bir haberde belirtilen Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine sızmış FETÖ’cü unsurlar konusundaki bir habere Twitter üzerinden gösterdiğim bir tepkiydi. Dedim ki “Şimdi Ne olacak madem bu FETÖ'cüler sızmış yakalanmış edilmiş deşifre olmuş çok iyi olmuş peki şimdi ne olacak jandarmaya sızmış bu FETÖ'cülerle ilgili olarak biz mi suçlanacağız.

Yine Jandarma Genel Komutanı ve onun sicil amiri ki o tweet'i attığım sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ydu böyle atarlı giderli tweetler atarak bizi mi suçlayacaklar suç duyurusunda mı bulunacaklar. Biz mi yaptık bunları biz mi aldık o FETÖ’cüleri gibi bir tweet atmıştı bu tweetin içinde bir kelime hatta bir harf hakaret var mı yok küfür var mı yok küçük düşürme var mı yok aşağılama var mı yok ve kamu görevlilerine yani Jandarma Genel komutanına ve İçişleri bakanına hakaretten dolayı hakkımda iddianame tanzim edildi ve yargılandım ve ciddi benim için çok ciddi boyutlarda bir para cezasına çarptırdı. İşte o para cezası bilmem kaç gün hapis üzerinden hesaplanıyor günlüğü. İşte o hapsinle 20 lira filan neyse 442 gün hapis cezası işte 8.000 küsur lira işte avukatlık ücretleri vesaire alt alta topladığın zaman başka bir davadan dolayı peşimden gelen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması hükmü üzerinden de bilmem kaç bin lira filan filan toplam alt alta topladım 50.000 liraya yakın bir para cezası ağır bir para cezasından bahsediyoruz cezanın miktarı önemli değil hapis cezası verselerdi onun miktarı da yani kaç yıl yatacağım kaç gün yatacağım filan da önemli değil.

Önemli olan o adliye binasından çıkarken hukuka ve adalete inancımın ve güvenimin biraz daha dip yapmasıyla çıkarken dedim ki suç olmayan şeylere böylesine ağır cezalar verilebiliyor Demek ki bu ülkede hukuk ve yargılama sistemi suç olan şeyleri de görmezden geliyor olabilir neleri mesela görmezden geliyor olabilir.

Ağır hırsızlıkları görmezden geliyor olabilir bunun yapıldığını bilmiyor muyuz biliyoruz Türkiye'de ağır hırsızlıklar görmezden geliniyor başka neleri görmezden geliyor neler cezalandırılmış olabilir cinayetler toplu ya da bireysel cinayetler cezasız kalıyor mu kalıyor yani bir yanda suç işlemeyen insanlara benim özelime olduğu gibi ceza veriliyor bir yanda da hırsızlara katillere alçaklara ceza verilmeden arka kapıdan hatta ön kapıdan iftiharla Ellerini Kollarını sallayarak çıkma izni veriliyor hukuka ve adalete olan güven zedelenmiş artık başka hiçbir şey konuşmanın anlamı yok.