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5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı, Urla ilçesinde yakalandı. Zanlının yakalanmamak için kullandığı aracı terk ederek başka bir araçla kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 18:33
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5 yaşındaki çocuğun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
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Olay, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Limontepe Mahallesi 9752. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı. Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığılırken, A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü. Cinayetin hemen ardından 5 yaşındaki çocuğun cinayet şüphelisi baba tarafından alt katta bulunan ev sahibine bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından kaçan cinayet zanlısı A.F., polis ekiplerince Urla ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yakalanmamak için kullandığı aracı terk edip başka bir araçla Urla ilçesine gittiği öğrenildi. (İHA)

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