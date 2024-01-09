5 yılda bir sürü hizmet yapıp seçimde kaybeden Belediye Başkanının kim olduğu ortaya çıktı

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, SHP'nin 1980 seçiminde İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye başkanlığına seçilmiş olan bu kişinin SHP Başkanlığı sırasında Torbalı'ya Opel fabrikası kurduğunu söyledi. Söz konusu fabrikaya başka ilçelerden de talipler olduğunu ancak Torbalı’nın tercih edildiğini hatırlattı.

KÜÇÜCÜK TORBALI’YA PHİLİP MORRİS VE MALBORO FABRİKASI KURDU

Hemen ardından Torbalı’da Philip Morris fabrikasına ve Malboro fabrikasına da başka ilçelerden talip olduğunu ancak dönemin başkanının “alttan girip üstten çıkarak” Torbalı’yı tercih ettirdiğini söyledi.

Hem Opel fabrikasında hem Philip Morris fabrikasında mühendis gibi teknik personel hariç bütün işçilerin Torbalı halkından temin edildiğine değindi. Torbalı’nın ekonomisinin adeta sıçradığını sonrasında ise yine dönemin başkanının Emlak Bankası ile birlikte Türkiye'nin ilk Toplu Konut projelerinden birini hayata geçirdiğini söyledi.

TORBALI’YA MODERN DAİRELER KAZANDIRDI

Bu toplu konutların yapıldığında daha İzmir'de bile toplu konut projesinin olmadığını hatırlatan Yılmaz Özdil, başkanın o dönemlerde Torbalı'ya uygun fiyatlarla modern daireler kazandırdığını söyledi.

Başkanın o dönem Opel ve Philip Morris yöneticileriyle görüştüğünü, “şehir dışında üniversite okuyan öğrencilere okumaları ve barınma ihtiyaçları için burs verin” dediğini hatırlatan Özdil, fabrika yöneticilerin bu çağrıya yanıt verdiğini ve çocuklara burs verildiğini hatırlattı.

4500 YILLIK METROPOLİS ANTİK KENT İÇİN PARA TOPLADI

Philip Morris'in o zamanki ortağı Sabancı Holding'le görüşen başkanın “4500 yıllık metropolis antik kentimiz var. Ben belediye bütçesinden para ayırarak burada 9 Eylül üniversitesiyle birlikte arkeolojik çalışmaları başlattım ama bizim etimiz ne budumuz ne? Biz küçücük bir ilçeyiz, paramız yetmez. Bu antik kentin gün yüzüne çıkarılması için gerekli olan parayı siz vereceksiniz. Verin parayı arkeolojik çalışma hızlansın” dediğini söyledi. Başkanın bunu da kabul ettirdiğini söyledi.

BU KADAR İCRAATTAN 5 YIL SONRA TEKRAR SEÇİLEMEDİ

Özdil, “Bugün hepimizin gururla gezdiği metropolis antik kentini gün yüzüne çıkarttı. Bir Belediye Başkanı hem de küçücük bir ilçenin belediye başkanı daha ne yapabilir ki? Bunların hepsini 5 yıla sığdırdı” dedi. Ancak 5 yıl sonraki seçimde bu başkanın yeniden seçmediğini söyledi.

“Belediye Başkanlığı” denince aklıma hep bu yaşanmış öykü gelir diyen Özdil bu başkanın kim olduğunu açıkladı:

ERTAN ÜNVER…

Özdil, “Sayın alimiz niye seçer niye seçmez akıl sır erdirmek mümkün değildir” dedi.

ECEVİT'İN 9 KÖYE YAPTIĞI İCRAATLERDEN SONRA NASIL SADECE 4 OY ALDIĞINI ANLATTI

Yine bu hikayeye benzer bir hikayenin de Rahmetli Bülent Ecevit Başbakan’e ait olduğunu anlatan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

Ecevit Başbakan olmaz köykent projesi başlattı. En büyük hayaliydi köykent projesi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin köy enstitülerinden sonra en kapsamlı kırsal kalkınma projesiydi. Adı üstünde köyleri kent gibi yapma projesiydi. Ordu'nun Mesudiye ilçesini pilot bölge seçmişlerdi. Mesudiye'ye bağlı 9 köyde köykent projesini uyguladılar. Neredeyse eşek bile yürüyemiyordu 160 km yol yaptı Ecevit. Uçak indirirsin geniş geniş yollar… İki bardak yağmur yağınca çoluk çocuk boğuluyordu. Köprüler yaptı. Karda kışta tulumba basıyorlardı dışarıda, içme suyu şebekesi yaptı. Zehirleniyorlardı, derelere akıtılan foseptikleri kapattı kanalizasyon yaptı.

Telefon yoktu getirdi, her eve bağladı. Jeneratör bile getirdi.

Okullar yaptırdı, sağlık ocakları açtı, ambulanslar verdi. İtfaiye araçları verdi, parklar yaptı.

Köy sayısından fazla park yaptı, 9 tane köy var 13 tane park yaptı.

Futbol sahası yaptı. Kapalı Spor Salonu yaptı. Kültür Sanat Evi kurdu.

Kütüphaneler kurdu, camileri onardı, Tarım Kooperatifi kurdu. Sulama tesisi kurdu.

Orman Ürünleri Fabrikası kurdu, meyve fidanları dağıttı, seralar açtı, yaylalara elektrik hatlı çekti. Faizsiz krediler verdi.

Bunları hayata geçirebilmek için 300 milyon dolar harcadı. Dünya Bankası'ndan aldılar, bu köyleri ihya ettiler. Bir yıl gibi çok çok kısa bir sürede hepsini tamamladı.

Yani rahmetli Ecevit'in Türkiye'de hiç kimseye faydası olmadıysa bile bu 9 köye müthiş faydası oldu. Kaderlerini değiştirdi. Sonra seçim oldu bu 9 köyde, 1400 seçmen vardı. Ecevit kaç oy aldı biliyor musunuz? Sadece 4 oy aldı. 1400 oyun sadece 4'ünü aldı.

Rüyalarında bile göremeyecek imkânlar aldılar, günahlarını bile vermediler.

Sayın alimiz niye seçer niye seçmez gerçekten akıl sevdirmek mümkün değildir…