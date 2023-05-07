50 bin kişinin hayatını kaybetmesine rağmen bir kişinin bile istifa etmediği depremin faturası iki müdüre kesildi

En az 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine rağmen bir kişinin dahi istifa etmediği deprem felaketinin faturası Kızılay’ın iki müdürüne kesildi. Kızılay’ın çadır ile konteyner şirketlerinin genel müdürleri işten çıkarıldı.

50 bin kişinin hayatını kaybetmesine rağmen bir kişinin bile istifa etmediği depremin faturası iki müdüre kesildi

Resmi rakamlara göre 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinde sorumluluğu olan bakanlar, bürokratlar, belediye başkanları ve siyasetçiler istifa etmedi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, deprem felaketinin ardından elindeki çadır ile gıda malzemelerini satan, afetler için konteyner stoklamayan Kızılay’da skandalların faturası iki müdüre kesildi. Çadır fabrikalarının bağlı olduğu Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi’nin Genel Müdürü Ömer Faruk Özgün ile konteyner fabrikasının bağlı olduğu Kızılay Sistem Yapı Şirketi’nin Genel Müdürü Üzeyir Pala işten atıldı. Başkan Kerem Kınık ile Kızılay Yönetim Kurulu ise istifa çağrılarına rağmen hâlâ görevlerini sürdürüyor.

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Kızılay’ın Ahbap Derneği ile Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) çadır satması ülke gündemine oturmuştu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise bu skandalın ardından yaptığı açıklamalarda, “Ahbap Derneği'ne yapılan çadır satışından benim haberim yoktu, yapılan işlem benim haberim olmadan yapıldı” iddiasında bulundu. Ayrıca Kınık, “Bu büyütülecek bir hadise değil. Günün sonunda vatandaşımıza hizmete gitmiş” demişti.

Kınık, büyük tepki çeken skandala dair yaptığı bir başka açıklamada ise “Çadırı biz değil, iştirakimiz sattı” ifadelerini kullanıp satışı çadır fabrikalarının bağlı olduğu Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi’nin yaptığını belirtmişti. Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi’nin Genel Müdürü Ömer Faruk Özgün’ün işten çıkarıldığı bildirildi.

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ATILAN İSİM DOĞRULADI

Malatya’daki ülkenin en büyük konteyner fabrikasının sahibi Kızılay’ın deprem felaketinin ardından uzun bir süre konteyner üretememesi de gündem olmuştu. Afetler için de hiç konteyner stoklamayan Kızılay yönetimi, fabrikaya bir kebapçıyı torpille müdür yapmıştı. Tüm bu skandallara imza atan konteyner fabrikasının bağlı olduğu Kızılay Sistem Yapı Şirketi’nin Genel Müdürü Üzeyir Pala’nın da işten çıkarıldığı öğrenildi.

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Pala, “Her şey çığrından çıktı. Orayla (Kızılay’la) ilgili konuşmak istemiyorum. Orayla bir ilgim, bağım yok artık. Daha fazla konuşmak istemiyorum” diye konuştu.

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