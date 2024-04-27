Araba almayı düşününler yandı! Taşıt kredisinde faizler son 22 yılın zirvesinde

Kaynak: Hürriyet
Araba almayı düşününler yandı! Taşıt kredisinde faizler son 22 yılın zirvesinde
Türkiye’de taşıt kredisi faizleri, son dönemde dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı kararlar ve ekonomik faktörler, bu artışın arkasındaki nedenleri açıklıyor.

Hürriyet’e konuşan bankacılık sektörünün önemli isimleri taşıt kredisindeki faizlerin yükselişiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte taşıt kredisi faizlerinin yükselmesine dair bazı önemli noktalar:

TCMB, sıkı para politikası uygulayarak faiz oranlarını artırdı. Bu politika, taşıt kredisi faizlerini de etkiledi.

TCMB, kredi büyüme sınırlarını düzenledi. Örneğin, ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye düşürüldü. Ancak taşıt kredilerinde yüzde 2 sınırı korundu. Bu, talebi kontrol altında tutmak amacıyla yapıldı.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve talep artışı, taşıt kredisi faizlerini yukarı çekti. Özellikle ikinci el araç piyasasında talep artış gözlemleniyor.

Taşıt kredisi faizlerindeki artış, tüketimi daraltmak amacıyla yapılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu faktörler bir araya geldiğinde, taşıt kredisi faizlerinin son 22 yılın zirvesine ulaştığı görülüyor.

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