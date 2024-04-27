Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal gözünü kararttı. Topraktepe'den sürpriz

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan,

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Galatasaray da dün akşam Adana Demirspor'u yenince puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Sarı lacivertli takımın iddiasını sürdürmesi için mutlaka kazanması gerekiyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 FUTBOLCU YOK

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş ise, haftaya 51 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, müsabakada görev yapamayacak.

Tedavileri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın gözünü kararttığı ve sahaya ofans ağırlıklı bir kadro süreceği belirtildi. Kartal'ın oyunun gidişine göre çift santrfor da oynatabileceği öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Tadic, Szymanski (Mert Hakan Yandaş), Dzeko.

Beşiktaş'ta ise teknik direktör Serdar Topraktepe'nin sürpriz hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Siyah beyazlı takımın muhtemel 11'i şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.