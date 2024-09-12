50 ilde uyuşturucu operasyonu. 316 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 50 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını ve 580 kilogram uyuşturucu madde ile 121 bin 970 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Yapılan operasyonda 316 zehir taciri yakalanırken Narkoçelik-38 operasyonuna 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 köpeğin katıldığı aktarıldı.