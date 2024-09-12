50 ilde uyuşturucu operasyonu. 316 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 50 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını ve 580 kilogram uyuşturucu madde ile 121 bin 970 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.
Yapılan operasyonda 316 zehir taciri yakalanırken Narkoçelik-38 operasyonuna 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 köpeğin katıldığı aktarıldı.
5️⃣️0️⃣ İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-38” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 12, 2024
5️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
1️⃣2️⃣1️⃣ Bin 9️⃣7️⃣0️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣1️⃣6️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.
Aziz… pic.twitter.com/BWS28iIctG