50 IŞİD'li Irak'a geri gönderildi

Iraklı bir yetkili, 50 IŞİD militanı ve grup üyelerinin 168 akrabasının Suriye'den Irak'a geri gönderildiğini açıkladı.

50 IŞİD'li Irak'a geri gönderildi

Editör: Özge Ceren Çimen

Iraklı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de bulunan 50 IŞİD militanı ve aile üyeleri Suriye'den Irak'a geri gönderildi.

Iraklı yetkili, 50 IŞİD'linin ve aile mensuplarının Suriye Demokratik Güçleri'nden teslim alındığını belirtti.

Yetkililer yaptığı açıklamada, militanların Irak adaleti karşısına çıkacaklarını ve yargılanacaklarını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, militamlar Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de gözaltına alındı.

Iraklı yetkili ayrıca, IŞİD üyelerinin 168 akrabasının Suriye'deki El-Hol kampından Musul'un güneyindeki El-Ceda kampına geri gönderildiğini ve burada psikiyatrik tedavi göreceklerini de sözlerine ekledi.

Yetkili, "Aşiret liderlerinden misillemeyle karşılaşmayacaklarına dair güvence aldığımızda evlerine gönderilecekler" dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt kontrolündeki El-Hol kampında, şüpheli cihatçıların aile üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 50.000 kişi yaşıyor.

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