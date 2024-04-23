50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı

Kaynak: DHA
50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı
Bartın’da ormanda çalışırken 50 metre yükseklikten aşağı yuvarlanan iş makinesinin operatörü Samet Barış Taşkın (30), ağır yaralandı.

Bartın’ın Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Orman yolu kenarında kanal temizleme çalışması gerçekleştiren Samet Barış Taşkın’ın kontrolündeki Ulus Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iş makinesi, 50 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İş makinesinden düşen Taşkın, yaralı halde, cep telefonuyla Orman İşletme Müdürlüğü’nü arayarak kaza yaptığını söyleyip bulunduğu konumu tarif etti. Bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık Sağlık ekibinin ulaştığı Taşkın, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Samet Barış Taşkın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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