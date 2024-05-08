50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı

Kaynak: İHA
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir depoda 50 milyon lira değerinde kaçak oto yedek parça ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde A.K.A.'ya ait bir depoda gümrük kaçağı oto yedek parçalarının bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, lüks marka araçlara ait 619 adet airbag, 323 adet aks, 232 adet stop farı, 120 adet araç göğüs paneli, 100 adet direksiyon simidi, 30 adet araç arması, 20 adet eksantrik ve 7 adet far beyni ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Şüpheli A.K.A. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı. Bu operasyonla birlikte kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım atılmış oldu.

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