50 milyon lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerinin gençleri uyuşturucu batağından korumak için zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı devam ettirdiği uygulamalarda, şehir dışından Konya’ya uyuşturucu taşıdıklarını tespit edilen 3 araç takibe alındı.

Bir süre gerçekleştirilen takibin ardından polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı 3 araca dur ihtarında bulunuldu. Şüphelilerin kaçması üzerine yaşanan kovalamacada, araçlar kısa sürede polis ekiplerince durduruldu.

Araçlarda bulunan 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 50 milyon lira değerinde 89 adet 40X40 santim, 2 adet 20X40 santim ve 2 adet 10X40 santim olmak üzere peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan 6 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.