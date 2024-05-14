Trabzonspor Uğurcan Çakır'a fiyat biçti

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Uğurcan Çakır'a fiyat biçti
Kaptan Uğurcan Çakır için Trabzonspor Kulübü'nün belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Suudi Arabistan’ın önde gelen iki futbol kulübünün transfer listesine girdi.

2-11052024ecc3d2b0.webp

İngiliz kulüpleriyle de adı anılan Çakır için, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın olası bir transfer için yeşil ışık yaktığı ve ilgilenen kulüplerin olduğunu doğruladığı bildirildi. Bordo-mavili takımın yönetimi, tecrübeli kaleci için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

64941a7b4e3fe019fc6b3f5a.webp

Bu sezonki performansı bazı eleştirilere konu olan Çakır’ın, kariyerine İngiltere Premier Lig’de devam etme hayali nedeniyle henüz bir karar vermediği, ancak Suudi Arabistan’dan gelen tekliflere açık olduğu öğrenildi.

Trabzonspor forması altında toplam 243 resmi maçta forma giyen milli kaleci, 21 bin 777 dakika sahada kaldı.

İlgili Haberler
Euroleague'de şampiyonluk oranları açıklandı. Fenerbahçe şaşırttı
Yılmaz Vural dümende
Fatih Terim'den çıldırtacak istek
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak plan. TFF'ye başvuracaklar
Son Haberler
Hamas Türkiye’de gizli üs kuruyor. İngiliz basınından flaş iddia Dünya
Hamas Türkiye’de gizli üs kuruyor. İngiliz basınından flaş iddia
AJet uçağında isyan ettiren görüntüler Gündem
AJet uçağında isyan ettiren görüntüler
Naci Görür İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon uzmanı yerden yere vurdu Gündem
Naci Görür İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon uzmanı yerden yere vurdu
TFF'nin derbi kararı ortaya çıktı. Galatarasaray taraftarı delirdi Spor
TFF'nin derbi kararı ortaya çıktı. Galatarasaray taraftarı delirdi
Dang humması vakaları gittikçe artıyor Sağlık
Dang humması vakaları gittikçe artıyor
Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi Gündem
Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi
Özel çocuklar için sünnet merasimi Yerel Haberler
Özel çocuklar için sünnet merasimi