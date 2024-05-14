Trabzonspor Uğurcan Çakır'a fiyat biçti

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Suudi Arabistan’ın önde gelen iki futbol kulübünün transfer listesine girdi.

İngiliz kulüpleriyle de adı anılan Çakır için, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın olası bir transfer için yeşil ışık yaktığı ve ilgilenen kulüplerin olduğunu doğruladığı bildirildi. Bordo-mavili takımın yönetimi, tecrübeli kaleci için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Bu sezonki performansı bazı eleştirilere konu olan Çakır’ın, kariyerine İngiltere Premier Lig’de devam etme hayali nedeniyle henüz bir karar vermediği, ancak Suudi Arabistan’dan gelen tekliflere açık olduğu öğrenildi.

Trabzonspor forması altında toplam 243 resmi maçta forma giyen milli kaleci, 21 bin 777 dakika sahada kaldı.