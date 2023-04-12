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50 milyonluk vurgun yapacaklardı. Dublörlü dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı

Dublör kullanarak vekalet çıkararak gayrimenkul dolandırıcılığı yapan çete üyelerine operasyon yapıldı. operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 19:17
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50 milyonluk vurgun yapacaklardı. Dublörlü dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı

50 milyonluk vurgun yapacaklardı. Dublörlü dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı
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Antalya'da dublör kullanarak yaklaşık 50 milyon lira değerinde gayrimenkul dolandırıcılığı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

50 MİLYONLUK VURGUNA HAZIRLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.A'nın yaklaşık 50 milyon lira değerindeki gayrimenkullerinin devredilmesi için dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartılıp tapu müdürlüklerine başvurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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