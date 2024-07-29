50 ton çöp çıkarılan evdeki adam yeniden atık biriktirmeye başladı

Kaynak: İHA
50 ton çöp çıkarılan evdeki adam yeniden atık biriktirmeye başladı

Eskişehir’de geçen yıl 50 ton çöp çıkarılarak temizlenen evde yaşayan engelli adamın yeniden çöp biriktirmeye başlaması, mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Vatandaşlar, yetkililere seslenerek yardım talep ediyor.

Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine 24 Mayıs 2023’te Odunpazarı Belediyesi ekipleri harekete geçmişti.

Tek başına yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K.'nın evinde biriktirdiği çöpler, 140 metrekarelik daireden yaklaşık 50 ton olarak çıkarılmıştı. Uzun bir süre sonra aynı kişinin yeniden çöp biriktirmeye başladığı, bu kez evinin yanı sıra garajında ve apartman bahçesinde de çöpler topladığı gözlemlendi.

Mahalle sakinleri, kötü koku ve görüntüden rahatsız olduklarını ifade ederek, engelli olması nedeniyle Bülent K. ile iletişim kuramadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

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