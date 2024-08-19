Karşıyaka’da evden bir cenaze ve 25 yıllık çöp çıktı! Tam 10 kamyon

Bahriye Üçok Mahallesi’nde ikamet eden Aynur ve Nevzat D. çifti, uzun yıllar boyunca ellerine geçen her şeyi evde biriktirdi.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Nevzat D.'nin vefat etmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, dairenin içindeki çöpleri görünce şaşkına döndü. Savcının incelemesinin ardından, merhumun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVDE ADIM ATACAK YER KALMAMIŞ

Mahalle muhtarı, evde adım atacak yerin bile olmadığı çöp yığınlarını fark edince Aynur D.’yi çöplerin atılması konusunda ikna etti. Ardından, muhtarın girişimiyle ev dezenfekte edildi.

ÖZEL KIYAFET VE MASKELER KULLANDILAR

Karşıyaka Belediyesi ekipleri, özel kıyafet ve maskelerle donanarak evde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

4 GÜNDE 10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Dört gün süren bu çalışmalarda evden toplamda 10 kamyon çöp çıkarıldı.

MAHALLELİ ŞAŞKIN

Mahalle sakinleri, evin içinden çıkan bu manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.