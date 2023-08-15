50 yıldır cinayet işlenmeyen kasabada katil Türk çıktı

İtalya’nın Silandro kasabasında 50 yıl sonra ilk kez cinayet işlendi. 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, eski erkek arkadaşı Ömer Çim’in dairesinde ölü olarak bulundu. Ömer Çim cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

50 yıldır cinayet işlenmeyen kasabada katil Türk çıktı

İtalya’nın Güney Tirol şehrinde bulunan Silandro kasabasında, 21 yaşındaki İtalyan Celine, Pazar günü eve gelmeyince annesi tarafından kayıp şüphesinde bulundu. Güvenlik ekipleri ihbar üzerine eski erkek arkadaşı olan Ömer Çim’in evine gitti. Kapıyı açan kimse olmadığından dolayı içeriye kuvvet kullanarak giren kolluk kuvvetleri, 21 yaşındaki genç kadının vahşice bir şekilde katledildiğini gördü.

DAHA ÖNCE ŞİKÂYET EDİLMİŞ

Geçtiğimiz haziran ayında 21 yaşındaki gen kadının Ömer Çim hakkında polislere şikâyette bulunduğu da edinilen bilgiler arasında. Çim hakkında saldırı ve ağır tehdit şikâyetinde bulunuldu. Ömer Çim’in genç kadını takip etmek için Temmuz ayının sonunda Laces’de bulunan oteldeki işinden ayrıldığı da belirtildi.

50 YILDIR CİNAYET YOKTU

Konu hakkında açıklama yapan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, bütün köyün şokta olduğunu ifade ederek, “Celine Frei Matzohl'un Silandro’da çok popüler bir insandı. Spor ve gençlik etkinliklerinde yer alıyordu. Sevgi dolu ve yardımseverdi. Ailesi de kasabada çok iyi tanınıyor. Hatırladığım kadarıyla Silandro'da son 50 yılda hiç cinayet işlenmemişti. Aileye başsağlığı diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ömer Çim’in olayın ardından Avusturya’ya kaçmak üzereyken yakalandığı da edinilen bilgiler arasında.

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