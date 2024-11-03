50 yıllık firarilere "cambaz" operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
50 yıllık firarilere "cambaz" operasyonu

Diyarbakır'da iş yeri kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan, aralarında bir kişinin 50 yıl hapis cezası bulunan 11 şüpheli, "cambaz" operasyonu ile gözaltına alınarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, işyeri sahibi para vermeyi reddedince önce araçla gelip keşif yapan sonra motosiklet ile kurşun yağdıran, piyasaya milyonlarca lira borcu olan şahsın akrabalarının iş yerini kurşunlayan, sabaha karşı girdikleri işyerinden televizyon çalışan şüphelileri güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek belirledi.

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Ekipler, birinin 50 yıl hapis cezası bulunan 11 şüpheliyi "cambaz" operasyonu ile yakaladı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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