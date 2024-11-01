Gençlerin kavgası silahla sonuçlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gençlerin kavgası silahla sonuçlandı

Tunceli'de dün gece geç saatlerde gençler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kavga, dün gece Tunceli merkez Atatürk Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre daha önce gençlerin arasında husumet olduğu öğrenildi. Başlayan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga eden gençlerden Umut A. yanında taşıdığı silahla, tartıştığı Eray G.'ye ateş etti. Olayda Eray G. ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eray G. daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Eray G.'nin vücuduna birden fazla ateş açıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Olayın ardından başlatılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 silaha da el konuldu.

Kavgaya ilişkin başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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