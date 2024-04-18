500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları...

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları...
Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon karşısında parasının değer kaybını milimize etmek isteyenlerin yöntemlerinden biri de mevduat faizleri.
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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 1

Vatandaş parasını TL’de tutarak kayıp yaşamamak için mevduat faizlerine yöneliyor. 500 bin TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor, aylık ne kadar getiri sağlanıyor? İşte banka banka o liste...

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 2

AKBANK

Vade Sonu Ödeme: 523 bin 256 lira

Faiz Oranı: Yüzde 56,00

Net Getiri: 23 bin 256 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 3

DENİZBANK

Vade Sonu Ödeme: 522 bin 488 lira

Faiz Oranı: Yüzde 54,00

Net Getiri: 22 bin 488 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 4

QNB FINANSBANK

Vade Sonu Ödeme: 521 bin 238 lira

Faiz Oranı: Yüzde 51,00

Net Getiri: 21 bin 238 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 5

GARANTİ

Vade Sonu Ödeme: 521 bin 595 lira

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Getiri: 21 bin 595 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 6

VAKIFBANK

Vade Sonu Ödeme: 520 bin 765 lira

Faiz Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 20 bin 765 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 7

HSBC

Vade Sonu Ödeme: 518 bin 688 lira

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 18 bin 688 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 8

HALKBANK

Vade Sonu Ödeme: 516 bin 196 lira

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Getiri: 16 bin 196 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 9

ŞEKERBANK

Vade Sonu Ödeme: 508 bin 306 lira

Faiz Oranı: Yüzde 20,00

Net Getiri: 8 bin 306 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 10

ODEABANK

Vade Sonu Ödeme: 522 bin 071 lira

Faiz Oranı: Yüzde 53,00

Net Getiri: 22 bin 071 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 11

TEB

Vade Sonu Ödeme: 522 bin 904 lira

Faiz Oranı: Yüzde 55,00

Net Getiri: 22 bin 904 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 12

FİBABANKA

Vade Sonu Ödeme: 524 bin 570 lira

Faiz Oranı: Yüzde 59,00

Net Getiri: 24 bin 570 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 13

ALTERNATİF BANK

Vade Sonu Ödeme: 522 bin 488 lira

Faiz Oranı: Yüzde 54,00

Net Getiri: 22 bin 488 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 14

ING BANK

Vade Sonu Ödeme: 518 bin 740 lira

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 18 bin 740 lira

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500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları... 15

TÜRKİYE FİNANS

Vade Sonu Ödeme: 520 bin 765 lira

Faiz Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 20 bin 765 lira

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