500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları...

Vatandaş parasını TL’de tutarak kayıp yaşamamak için mevduat faizlerine yöneliyor. 500 bin TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor, aylık ne kadar getiri sağlanıyor? İşte banka banka o liste...
AKBANK
Vade Sonu Ödeme: 523 bin 256 lira
Faiz Oranı: Yüzde 56,00
Net Getiri: 23 bin 256 lira
DENİZBANK
Vade Sonu Ödeme: 522 bin 488 lira
Faiz Oranı: Yüzde 54,00
Net Getiri: 22 bin 488 lira
QNB FINANSBANK
Vade Sonu Ödeme: 521 bin 238 lira
Faiz Oranı: Yüzde 51,00
Net Getiri: 21 bin 238 lira
GARANTİ
Vade Sonu Ödeme: 521 bin 595 lira
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Getiri: 21 bin 595 lira
VAKIFBANK
Vade Sonu Ödeme: 520 bin 765 lira
Faiz Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 20 bin 765 lira
HSBC
Vade Sonu Ödeme: 518 bin 688 lira
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 18 bin 688 lira
HALKBANK
Vade Sonu Ödeme: 516 bin 196 lira
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 16 bin 196 lira
ŞEKERBANK
Vade Sonu Ödeme: 508 bin 306 lira
Faiz Oranı: Yüzde 20,00
Net Getiri: 8 bin 306 lira
ODEABANK
Vade Sonu Ödeme: 522 bin 071 lira
Faiz Oranı: Yüzde 53,00
Net Getiri: 22 bin 071 lira
TEB
Vade Sonu Ödeme: 522 bin 904 lira
Faiz Oranı: Yüzde 55,00
Net Getiri: 22 bin 904 lira
FİBABANKA
Vade Sonu Ödeme: 524 bin 570 lira
Faiz Oranı: Yüzde 59,00
Net Getiri: 24 bin 570 lira
ALTERNATİF BANK
ING BANK
Vade Sonu Ödeme: 518 bin 740 lira
Net Getiri: 18 bin 740 lira
TÜRKİYE FİNANS