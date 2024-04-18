4 yıl önce kurban alınıyordu. Şimdi pirzola fiyatı oldu

Türkiye’de ekonomik kriz her geçen büyümeye devam ediyor. Vatandaşın kamburunu daha da büyüten bu kriz yaşam standartlarını düşürüyor.

Hayatın her alanında A’dan Z’ye gelen zamlar alım gücünü her geçen gün eritiyor.

Çok uzak bir tarih değil bundan sadece 4 sene önce 950 TL’ye kurbanlık alınabiliyorken, şu an 1 kilo pirzola bile alınamıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, düzenlediği bir programda vekalet verilerek kesilecek kurbanlıklara dair açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2020 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 975, yurt dışı 825 TL olarak belirlediklerini belirtti.

(Yer alan fotoğrafta 30 Temmuz 2020 - 31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli fiyatlar)

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020’de Diyanet İşleri Başkanlığı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini 975 lira olarak açıklandığını 975 lira koyunun 1 adedi olduğunu bugün, bu fiyatta 1 kilo etim alındığını söyledi. Gürer, 2020'den 2024'e, 4 yılda koyun fiyatına vatandaşlardan bir kilo et alabilir hale gediğini, burada uygulanan politikaların yanlışlığı açık ve net olarak ortaya çıktığını ve bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bu konuda oturup çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Gürer, 2020’de 1 adet koyun 975 lira vekalet yoluyla kesim ücreti açıklanırken, bugün bu fiyata 1 kilo pirzola alınamaz hale geldiğini bunun düşünülmesi gerekeceğini söyledi.

Bu sürecin doğru bir süreç olmadığını doğru yönetilmediğini söyleyen Gürer, çözümün hayvancılık giderinin %70'ini oluşturduğundan mutlak suretle yem sübvanse edilmesi gerektiğini ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, yoncada samanda arpada, süt yemindeki artışlar bu işin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini üreticinin kazanamadığını tüketicinin pahalı ürün aldığını söyledi.

Ayrıca Gürer, ne yazık ki, protein denilen olgudan da toplumda, başta çocuklar olmak üzere, alım gücü olmadığı için uzaklaştığını bunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.