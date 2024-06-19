500 kişilik düğün salonu alev alev yandı

Kaynak: DHA
500 kişilik düğün salonu alev alev yandı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bulunan düğün salonunda çıkan yangın, hem düğün salonuna hem de bitişiğindeki pansiyonda hasar oluşturdu.

Dursun Ali Kurt Caddesi'ndeki bulunan Erol Kumaş'a ait yaklaşık 500 kişilik düğün salonunda akşam saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Düğün salonunun ahşap olması yüzünden yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler , bitişikteki bir pansiyonun çatısına kadar sıçradı. Pansiyon ve boş düğün salonunda çalışanlar kendileri hemen dışarı attı.

Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen düğün salonu ve pansiyonun çatısında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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