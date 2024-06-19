Kayseri’de bayram denetimi: 736 sürücüye ceza kesildi

Kayseri'de gerçekleştirilen denetimler sonucunda, trafik kurallarına riayet etmeyen 736 sürücüye yasal işlemler uygulanarak cezai yaptırım uygulandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, 360 trafik personeli, 164 ekip aracı ve 7 radar aracıyla yürütülen bu denetimler, 18-19 Haziran tarihlerini kapsayan süreçte gerçekleştirildi. Radar denetimleri sonucunda ise 495 sürücüye işlem yapıldığı kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu.