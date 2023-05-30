51. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen 51. İstanbul Müzik Festivali 1 Haziran’da başlıyor. Festival 17 Haziran’a kadar devam edecek.

51. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalin 1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile piyanist Jan Lisiecki aynı sahneyi paylaşacak.

Çellist Nicolas Altstaedt, Münih Oda Orkestrası eşliğinde 2 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek.

51-istanbul-muzik-festivali-basliyor-w6hp.webp

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile soprano ve şef Barbara Hannigan'ın sahne alacağı konser, 3 Haziran'da AKM'de gerçekleşecek.

İlk hafta sonunda "Müzik Rotası", "Hafta Sonu Klasikleri" ve "Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlikleri izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında 17 Haziran'a kadar 18 farklı mekanda yapılacak 25 konserde, 60'tan fazla isim sahnede olacak.

Etkinlikleri, konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler ücretsiz izleyebilecek.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu Ekonomi
Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu
Tekirdağ ve 5 il için sağanak uyarısı Güncel
Tekirdağ ve 5 il için sağanak uyarısı
Bacakların şişenler, yanma, huzursuzluk, kramp hissedenler dikkat. Uzmanı tehlikeyi açıkladı Sağlık
Bacakların şişenler, yanma, huzursuzluk, kramp hissedenler dikkat. Uzmanı tehlikeyi açıkladı
Otomobile çarpan motosiklet yandı Güncel
Otomobile çarpan motosiklet yandı
YSK sonuçları paylaştı. Partilerin vekil sayıları netleşti Siyaset
YSK sonuçları paylaştı. Partilerin vekil sayıları netleşti
Demet Özdemir’in boşandığı eşi Oğuzhan Koç’un evine neden gittiği ortaya çıktı Magazin
Demet Özdemir’in boşandığı eşi Oğuzhan Koç’un evine neden gittiği ortaya çıktı
İngilizler Erdoğan'ın kazanmasından memnun. Erdoğan'ın kazanmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı dediler Güncel
İngilizler Erdoğan'ın kazanmasından memnun. Erdoğan'ın kazanmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı dediler