52 ilaç hakkında yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul Eczacı Odası'nın, aralarında bebekler için diş jeli, çok kullanılan ağız ve boğaz spreylerinin bulunduğu 52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılması ile ilgili açtığı davada, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdiği bildirildi.

Odadan yapılan açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 8 Eylül 2021 tarihinde 52 ilacın (bebekler için diş jeli, çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri vb.) geri ödemeden çıkarılması ve hastaların eşdeğer ilaçlarda daha fazla fiyat farkı ödemesine neden olan maddelerine yönelik İstanbul Eczacı Odası tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi” sözleri kullanıldı.

Açıklamada, “Halk sağlığını korumak adına dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi bilgilerinize sunarız” denildi.