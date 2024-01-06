Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın batısındaki Oruro kentinde rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi.



Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce tarafından yapılan açıklamada, “Bolivya’da şimdiye kadar yapılan en büyük baskın” olarak nitelendirdiği operasyonda 8,7 ton kokainin ele geçirildiğini ifade etti.

yuşturucunun Hollanda’ya gönderilmek üzere bir kamyonda, ahşap döşeme malzemelerinin içine saklandığını söyleyen Arce, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 526 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Diğer yandan, operasyon kapsamında yapılan 9 baskında, 4 şüpheli gözaltına alındı.