54 araca ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen denetimlerde 54 araca cezai işlem uygulandı.

54 araca ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yetki belgesi almadan illegal çalışarak korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor. Bu çerçevede, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde korsan servis ve P Plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler Kocaeli İl, İlçe Trafik Emniyet ve Jandarma ekipleriyle beraber koordineli çalışıyor.

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Büyükşehir denetim ekiplerinin, emniyet ve jandarma trafik ekipleriyle birlikte sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği yaklaşık 2 aylık denetimlerde 246 servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde 195 servis aracı için zabıt vakası tutuldu. Denetimler çerçevesinde 54 araç sürücüsüne yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için cezai işlem uygulandı. 54 araçtan 22’si 14 gün ve 60 gün olmak kaydıyla trafikten men edildi. 32 araca ise ilgili maddelerden para cezası uygulandı.

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