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  • Haluk Levent'e sahnede sürpriz doğum günü pastası. 54'üncü yaşını binlerce seyirciyle kutladı

Haluk Levent'e sahnede sürpriz doğum günü pastası. 54'üncü yaşını binlerce seyirciyle kutladı

Tekirdağ'da konser veren Haluk Levent sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevenleri de sanatçının doğum gününü unutmamışlardı

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:44
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54'üncü yaşını binlerce seyirciyle kutladı. Haluk Levent'e sahnede sürpriz doğum günü pastası

Haluk Levent'e sahnede sürpriz doğum günü pastası. 54'üncü yaşını binlerce seyirciyle kutladı
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TEKİRDAĞ'da konser veren Haluk Levent sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Doğum gününde sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent'e, sürpriz kutlama yapıldı ve konser sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak tarafından hediyeler verildi.

Rock müziğin sevilen sanatçılarından Haluk Levent, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıl kutlamaları kapsamında Süleymapaşa sahil dolgu alanında sahne aldı. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu olan 13 Kasım tarihinde planlanan konser, bu tarihte İstanbul Taksim Meydanında 6 vatandaşın hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı eylem nedeniyle 26 Kasım tarihine ertelendi.

Konserde sanatçının binlerce hayranı alanı doldurdu. Ünlü sanatçı söylediği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılanlar zaman zaman Haluk Levent'in söylediği şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi

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