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Haluk Levent'ten dondurucu soğukta sıcacık hareket

Kartepe 'Karfest 2023' şenliklerinde, eksi 10 derecede gerçekleşen konserde Haluk Levent, sahneye çağırdığı seyyar satıcının tüm ürünlerini alarak, seyircilere dağıttı. Seyirciler Levent'i uzun süre alkışladı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 09:02
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Haluk Levent, Kartepe Karfest 2023 şenliğinde eksi 10 derecede satış yapmaya çalışan seyyar satucının tüm ürünlerini satın aldı

Haluk Levent'ten dondurucu soğukta sıcacık hareket
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Karfest 2023, Kartepe Sisli Vadi'de gerçekleşti. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar soluğu festivalde aldı. Haluk Levent ve Eypio konseri ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Festivalde vatandaşlara sucuk ekmek, çay ve helva ikram edildi.

 BÜTÜN KAĞIT HELVALARINI ALDI

Eksi 10 derecede sahne alan Haluk Levent sahnenin önünde kağıt helva satan seyyar satıcıları sahneye çağırarak bütün kağıt helvalarını aldı.

350 tane kağıt helva satın alan Haluk Levent, bütün helvaları soğuğa rağmen kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara dağıttı. Haluk Levent'in bu hareketi seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

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