55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olay, Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Kadının gelini, telefonla ulaşamayınca endişelenerek yedek anahtarı kullanarak içeri girdi. Koridorda kayınvalidesinin cansız bedenini bulan gelin, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cansız beden, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Ölen kadının kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecekken, eşinin ise bir süredir iş nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenildi.