55 yıldır baba mesleğiyle geçimini sağlıyor

Kaynak: İHA
55 yıldır baba mesleğiyle geçimini sağlıyor

Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki esnaf Halil İbrahim Soniş, babasından öğrendiği ahşap oymacılığını 55 yıldır büyük bir sevgiyle sürdürüyor.

Tarihi Demirciler Çarşısı'nda ahşap işleriyle uğraşan Soniş, yaptığı el emeği ürünlerle geçimini sağlıyor. Mesleğini sadece para kazanmak için değil, büyük bir tutkuyla yaptığını ifade eden Soniş, "Para kazanmasam bile bu mesleği yapardım" diyor.

Çocukluğundan itibaren babasının yanında öğrendiği bu zanaatı severek yaptığını belirten Soniş, "Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği yaparım. Bir mesleği seversen güzel işler yaparsın. Aslında bu kadar basit" sözleriyle mesleğine olan bağlılığını dile getiriyor. Ahşap oymacılığında ürünlerin mevsimine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Soniş, doğrama ve börek tahtası gibi çeşitli ahşap ürünlerin üretimini mevsim koşullarına göre yaptığını belirtiyor.

Baba mesleğini yaşatmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Soniş, "Bu işi bırakmadık. Baba mesleği dedik ve çalışmaya devam ediyoruz" diyerek mesleğine olan sadakatini ifade ediyor.

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