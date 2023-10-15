56 yıldır bir türlü kimlik çıkartamadı. Ne tedavi olabiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor

Gaziantep’te yaşayan Mehmet Karataş, doğduğu günden beri kimliğinin olmaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Resmi kayıtlarda var olmayan Karataş, yıllardır beraber yaşadığı karısıyla ne resmi nikah kıyabiliyor,ne hasta olduğu zaman hastaneye gidebiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor. Askerlik yapmayan, rahatsızlandığı zaman hastaneye gidemeyen Karataş, çocuklarının adına yazılan ilaçların yardımıyla tedavi oluyor.

ANNESİ VE BABASININ AYRILIĞI NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARAMAMIŞ

Yıllar önce babasıyla annesinin bilinmeyen sebeplerden dolayı ayrıldığını ve bu nedenle kimlik çıkaramadığını belirten 56 yaşındaki Mehmet Karataş, bu sorunu çözmek için hangi kapıya gittiyse boş döndü. En son DNA testi yaptırması istenen Karataş, testin ardından da kimliğine kavuşamadı.

“NE RESMİ NİKAH KIYABİLİYORUM NE DE ÇOCUKLARIMI KENDİ NÜFUSUMA ALABİLİYORUM”

Varlığını hiçbir ortamda kanıtlayamadığını söyleyen Mehmet Karataş, “Bu yaşa kadar hiç kimliğim olmadı. Evliyim, eşim ve 7 çocuğum var ama ne resmi nikah kıyabiliyorum ne de çocuklarımı kendi nüfusuma alabiliyorum. Kimliksiz işlem ve sigorta yapılamadığı için bir işe de giremiyorum. Yani mümkünse ben de herkes gibi kimliğim olsun istiyorum” dedi.

“KİMLİĞİM OLMADIĞI İÇİN HEP KAÇAK GEZDİM"

Kimliğinin o zamanın şartları nedeniyle babası tarafından çıkarılmadığını söyleyen Karataş, “Kimliğim olmadığı için askere de gidemedim. Hep kaçak gezdim, nereye gidersem yakalanıyordum, 3 gün nezarethanede yatıp çıkıyordum. Polis memurları bana kimliğimi soruyorlardı, ben de olmadığını söylüyordum. Ardından karakola gidiyorduk ama benim suçum yoktu. Zamanında kimliğimi çıkarmamış. Ondan sonra da ne yaptıysam kimliğimi çıkaramadım. Ben kimliğimi çıkarıp çocuklarımı üzerime almak istiyorum. Yani çocuklarımın kayınpederimin nüfusuna kayıtlı olmasını istemiyorum. Çocuklarım da bu yüzden bana kızıyorlar, ‘biz senin üzerine olmak, senin soyadını taşımak istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLERE SIĞINIYORUM KİMLİĞİMİ İSTİYORUM”

Kimliği olmadığından dolayı Covid aşısı olmadığını söyleyen Karataş, “Hastalandığım zaman bile hap yiyerek tedavi oluyorum. Kimliğim olmadığı için hastaneye gidemiyorum. Bu yaşa kadar kimliksiz gezdim. DNA testi denildi onu da yaptım. Mümkünse yetkililere sığınıyorum, kimliğimi istiyorum” dedi.

“BENİM BABAM VARLA YOK ARASINDA”

Kimliği olmadığı için babasının değil de annesinin kızlık soy ismini taşıyan Mehmet Topal, “Benim babam 56 yaşında, 56 yıldır kimliksiz gezdi. Herhangi bir doktora gidemedi, tedavi olamadı. Bir ilacı olduğu zaman onun adına gidip tedavi oluyoruz ve o ilacı babamıza veriyoruz. Babamla biz şehir dışına çıkıp gezemiyoruz. Gezmeye gitmek istediğimizde yolda yakalanıyor ve karakolda 2-3 gün tutuyorlar, ardından gitmek istediğimiz yere gidemeden dönüş sağlamak zorunda kalıyoruz. Benim ve kardeşlerimin soy isminin babamızın üstüne olmasını istiyoruz. Her evlat gibi bizler de babamızın üstüne kayıtlı olmak istiyoruz. Dedemin ya da annemin kızlık soy ismini taşımak istemiyorum. Babamın soy ismini taşımak istiyorum. Bana ’nerelisin’ diye sorduklarında annemin memleketini söylüyorum da babamın memleketini söyleyemiyorum. Çünkü kimliğimde her şey dayılarımın üstüne kayıtlıdır. Şu anda benim babam varla yok arasında, kimlikte babamız yok ama gerçekte var bizimle beraberdir” diye konuştu.