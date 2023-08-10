57 şehrin valisi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre 57 ile yeni vali atandı.

KAYNAK: AA
57 şehrin valisi değişti

Valiler Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, 57 şehre yeni vali ataması yapıldı.

57 ile yeni vali ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre;

AFAD başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Valisi oldu.

Karara göre, Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valiliği’ne, Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliği’ne, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliği’ne, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliği’ne atandı.

resmi-1.jpg

vali-1.jpg

vali-2.jpg

İlgili Haberler
Vali Kocaeli’deki patlamanın nedenini açıkladı
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor
Valilik önünde polisleri harekete geçiren olay
İstanbul Valiliği'nden mayın açıklaması
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Birce Akalay hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi Magazin
Birce Akalay hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi
Canlı yayında Kılıçdaroğlu iddiası. 'Şu anda yüzde 10 bile değil' Siyaset
Canlı yayında Kılıçdaroğlu iddiası. 'Şu anda yüzde 10 bile değil'
Bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışma 'Çiğ köfte etli mi olur etsiz mi?' Güncel
Bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışma 'Çiğ köfte etli mi olur etsiz mi?'
Çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı Yaşam
Çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı uyardı. e-Devlet’e girenler dikkat Güncel
Cumhurbaşkanlığı uyardı. e-Devlet’e girenler dikkat
Gaziantep’te ekmek fabrikasında yangın Yaşam
Gaziantep’te ekmek fabrikasında yangın