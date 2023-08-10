57 şehrin valisi değişti

Valiler Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, 57 şehre yeni vali ataması yapıldı.
57 ile yeni vali ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre;
AFAD başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu.
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Valisi oldu.
Karara göre, Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valiliği’ne, Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliği’ne, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliği’ne, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliği’ne atandı.
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