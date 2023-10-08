58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Türkiye Bisiklet Turu, Alanya- Antalya etabıyla birlikte start aldı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Mirza Şeker / Yeniçağ

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun heyecanı bugün yapılan etapla Antalya'nın Alanya ilçesinden başladı.

Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Alanya İskele Meydanı'ndan verildi.

Turun 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabına, 24 takımdan 163 bisikletçi katıldı.

Yarış, 15 Ekim'de yapılacak İstanbul-Sultanahmet etabıyla son bulacak.

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