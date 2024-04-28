Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Tarih verildi

Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkiinde 23 Nisan'da bulunan kemik parçalarının, yaklaşık bir yıl önce sabah yürüyüşü için evinden ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

Korhan Berzeg'e ait olduğu iddia edilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunmasından sonra ekonomistin kızı Nisa Berzeg'in Gönen ilçesine gelerek verdiği DNA örneklerinin eşleştirildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışma sonucunda, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği ortaya çıktı.

İNCELEME 2-3 HAFTA SÜREBİLİR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, ekonomi profesörünün kesin ölüm sebebinin adli tıpta yapılacak incelemeden sonra belli olacağını, bu incelemenin ise 2-3 hafta sürebileceğini ifade etti.

Kemiklerin Korhan Berzeg'in doğduğu Armutlu Mahallesi'nde toprağa verilmesinin düşünüldüğünü belirten Akkaş, "Kemikler ancak adli tıptaki çalışmaların sonrasında toprağa verilebilecek" diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ YOLU YENİDEN TARANIYOR

Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda beş gündür arama çalışmaları sürerken, kalan kemik parçalarının dökülen yaprakların ve toprağın altında kalmış olma ihtimalinden dolayı, tırmıkla ve elle arama yapılmaya başlandı. 1 Jandarma Komando Timi ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' ile birlikte, daha önce de aranan, Korhan Berzeg'in yürüyüş yolunda yeniden alan taraması yapmaya başladı.

HAYVAN SALDIRISI OLABİLİR

Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada her ihtimal değerlendiriliyor. Bu kapsamda Berzeg'in, köpeğiyle yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan kıyafetleri ile kişisel eşyalarından bazılarının parçalanıp yırtılmış olması, akıllara hayvan saldırısı olam ihtimalini getiriyor.

Aynı bölgede kemik parçalarının bulunması, kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini akıllara getirirken, yetkililer, Berzeg'in kafatası ve ayak kemiklerinin arandığını ve arazideki ekiplerin faaliyetlerini bu yönde sürdürdüğünü aktardı. Alan taraması sonucu bulunan kemik parçaları ise DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Ekonomi profesörü Korhan Berzeg, Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldı. O günden bir daha haber alınamayan Berzeg hakkında, yaklaşık bir yıldır bir gelişme yaşanmamıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize ulaşılamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu Berzeg ailesi tarafından doğrulanmıştı. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu teşhis edilirken, küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuç elde edilememişti.