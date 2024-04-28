Meydandaki Atatürk heykelinin önünde bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okudu

Kaynak: Haber Merkezi
Meydandaki Atatürk heykelinin önünde bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okudu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydanda bulunan Atatürk heykelinin önünde bağırarak İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşın videosu viral oldu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, bir vatandaşın Atatürk heykeli önünde yüksek sesle İstiklal Marşı'nı okuduğu anların videosu, sosyal medyada viral oldu. Videoda, heykelin önünde duran ve duygusal bir şekilde marşı okuyan vatandaşın görüntüleri, paylaşım rekorları kırdı.

Videonun yayılmasının ardından birçok kişi, vatandaşın milli duygularla hareket etmesini ve İstiklal Marşı'na olan bağlılığını takdir etti. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, vatandaşın bu tutumuyla milli birlik ve beraberliğe vurgu yapıldığı ve bu tür duyarlılıkların her zaman takdir edilmesi gerektiği ifade edildi.

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