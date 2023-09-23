58 yaşındaki adam artık domuz kalbiyle yaşayacak. Hayvandan insana organ nakli. Şaka yapmaya bile başladı

ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden doktorların ölmek üzere olan bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz kalbini naklettiği bildirildi.

ŞAKA BİLE YAPIYOR

Hastanın operasyondan iki gün sonra sağlığının iyiye gittiği, sandalyede oturabildiği ve şaka yaptığı duyuruldu.

58 yaşındaki Lawrence Faucette, kalp yetmezliği nedeniyle ölümün eşiğindeyken Dr. Bartley Griffith başkanlığındaki ekip operasyonu gerçekleştirdiği ifade edildi.

İKİ AY HAYATTA KALABİLMİŞTİ

Hastane, yeni kalbin destekleyici makine olmadan iyi çalıştığını ancak gelecek birkaç haftanın kritik olduğunu dile getirdi.

Aynı ekip, geçen yıl da genetiği değiştirilmiş domuz kalbini dünyada bir ilke imza atarak David Bennett isimli hastaya nakletmişti, ancak Bennett sadece iki ay hayatta kalabilmişti.