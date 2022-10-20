﻿Anne babalar dikkat! 6 aylıktan büyük çocuklara da önerildi

Avrupa İlaç Kurumu yazılı bir açıklama yaparak müjdeyi verdi. Açıklamaya göre, aşılar Kovid-19'un orijinal versiyonunu hedef aldı.

Pfizer-BioNTech şirketinin Comirnaty'si 6 aylıktan 4 yaşına kadar, Moderna'nın Spikevax'ı ise 5 yaşa kadar çocuklarda önerildi.

Artık ilk iki doz üç hafta arayla, ardından ikinci dozdan en az 8 hafta sonra üçüncü doz verilebilecek.

Avrupa İlaç Kurumu’nun aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.