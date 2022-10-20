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Anne babalar dikkat! 6 aylıktan büyük çocuklara da önerildi

Avrupa Birliği ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu, "Comirnaty" ve "Spikevax" adlı aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara tavsiye etti.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:04
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6 aylıktan büyük çocuklara da önerildi

Anne babalar dikkat! 6 aylıktan büyük çocuklara da önerildi
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Avrupa İlaç Kurumu yazılı bir açıklama yaparak müjdeyi verdi. Açıklamaya göre, aşılar Kovid-19'un orijinal versiyonunu hedef aldı.
Pfizer-BioNTech şirketinin Comirnaty'si 6 aylıktan 4 yaşına kadar, Moderna'nın Spikevax'ı ise 5 yaşa kadar çocuklarda önerildi.

Artık ilk iki doz üç hafta arayla, ardından ikinci dozdan en az 8 hafta sonra üçüncü doz verilebilecek.

Avrupa İlaç Kurumu’nun aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

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