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Kovid-19 nedeniyle 8 ay yürüyemedi

Kovid-19 nedeniyle 25 gün entübe edildikten sonra yaşama dönen, bu süreçte yürüme yetisini de kaybeden hasta, doktorların fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisiyle yeniden adım atmaya başladı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 09:47
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Kovid-19 nedeniyle 8 aydır yürüyemiyordu

Kovid-19 nedeniyle 8 ay yürüyemedi
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İzmir Buca'da yaşayan 2 çocuk babası inşaat işçisi Remzi Karaman, geçen ocak ayında eklem ağrıları ve nefes darlığı şikayetiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Testi pozitif çıkan Karaman, nefes almakta güçlük çekince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kovid-19 yoğun bakım servisine alınan hasta, entübe edildi. 25 gün sonra uyandırılan Karaman, 45 gün boyunca yoğun bakım servisinde yattı. 90 kilo olarak girdiği yoğun bakım servisinden 45 kilo olarak çıkan Karaman, kas yapısında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yürüyemiyordu.

Evde solunum egzersizleri ve kaslarının gelişmesini sağlayan fizik tedavi hareketlerini yapan Karaman, haziran-ağustos döneminde hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde kaldı. Yaklaşık 3 ay sonra yeniden taburcu edilen Karaman, bu kez evine yürüyerek gitti.

KARAMAN: AŞI OLMADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

Remzi Karaman, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle çok zor günler yaşadığını, kaslarında yaşanan zayıflık nedeniyle yürüme yetisini kaybettiği için çok üzüldüğünü anlattı. Yoğun bakımın sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Karaman, "Zaten 3 haftadan fazla entübe edildim. Yanımdaki insanların ölmesi beni çok etkiledi. Eklem rahatsızlıklarından dolayı hareket edemiyordum. Yoğun bakımdayken kafam hariç hiçbir yerim oynamıyordu. En çok da bir daha yürüyememe korkusu beni çok etkiledi. Ancak fizik tedavi doktorlarının talimatlarına uyarak yavaş yavaş yürümeye başladım." şeklinde konuştu.

Yürümeye başladıktan sonra 60 kiloya kadar çıktığını belirten Karaman, aşı olmadığı için pişmanlık duyduğunu, Kovid-19'un hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hülya Doğan Şahin de hastalarına fizik tedavinin yanında akciğeri güçlendirmek için solunum egzersizleri de uyguladıklarını açıkladı. Hastanın kendilerine başvurduğunda nefes darlığının çok ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan Şahin, "Kollarda ciddi fonksiyon ve kas kuvveti kaybı vardı. Hastamızı egzersiz programına aldık. Uyguladığımız solunum egzersizleri ve tedaviler sonucunda nefes darlığı azaldı, sonra yürüme sorunları giderildi. Kol ve bacak kaslarındaki kuvvet yerine geldi.” diye konuştu.

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde görevli Doç. Dr. Özlem Ediboğlu da Karaman'ın uygulanan tedavilerin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Yoğun bakım servisindeki ana amaç hastayı hayatta tutmak ve yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmek. Hastamızın yoğun bakımdan çıktığı için çok mutluyuz. Hastamız daha sonra palyatif ve fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci oldu. Onu yürürken görmek bizi mutlu etti." dedi.

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