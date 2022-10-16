Kovid-19 evli çiftleri de vurdu

BBC, Human Reproduction dergisinde yayımlanan araştırma bulgularını haberleştirdi, doğum oranlarının Kovid-19 pandemisinden etkilendiği ortaya çıktı. Araştırmada uzun süreli karantinaların doğum oranlarının düşmesine yol açtığı tespit edildi.

Romanya'nın yüzde 23 ve Litvanya'nın yüzde 28 ile doğum oranlarında en fazla düşüş yaşandı. Araştırmada, sokağa çıkma yasağı uygulanmayan İsveç'te doğum oranlarının aynı seviyede kaldığına dikkat çekildi. Araştırmacılar, bu bulguların "özellikle yaşlanan nüfusların olduğu Batı Avrupa'nın demografisi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açabileceğini" açıkladı.

Hazırlanan raporda, sosyal mesafe önlemleri, virüsle ilgili korkular ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik krizin "çiftlerin çocuk sahibi olma fikrini erteleme kararlarında dolaylı olarak rol oynayan faktörler" olarak belirtildi.



İngiltere ve Galler, Ocak 2021'de Ocak 2018 ve 2019'a kıyasla doğum oranlarında yüzde 13'lük düşüş yaşarken, İskoçya'da doğan bebeklerin sayısı yüzde 14 düştü. Doğum oranları Fransa'da yüzde 14, İspanya'da da yüzde 23 olarak belirlendi.